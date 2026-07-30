POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage- Diebstahl von Werkzeug Am Donnerstag, 29. Juli 2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in Schwege und entwendeten von einer dortigen Diele mehrere Elektrowerkzeuge. Den Tätern gelang es mit dem Diebesgut unerkannt zu fliehen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Dinklage entgegen. Goldenstedt- Diebstahl aus Werkshalle In der Nacht zu ...

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