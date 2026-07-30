Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Löningen- Unfallflucht- Zeugenaufruf
Bereits am Dienstag, 28. Juli 2026, in der Zeit zwischen 14:55 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz der St.-Anna-Klinik ein Pkw, VW-Tiguan, beschädigt, der dort geparkt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr offensichtlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen den VW und flüchtete anschließend. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Löningen entgegen.
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