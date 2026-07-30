Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Diebstahl von Werkzeug

Am Donnerstag, 29. Juli 2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in Schwege und entwendeten von einer dortigen Diele mehrere Elektrowerkzeuge. Den Tätern gelang es mit dem Diebesgut unerkannt zu fliehen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Dinklage entgegen.

Goldenstedt- Diebstahl aus Werkshalle

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Juli 2026 drangen unbekannte Täter in eine Werkshalle eines Metallbaubetriebes in der Straße "Am Bauhof" ein und entwendeten Metallplatten und Werkzeugzubehör. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Lohne- Diebstahl aus Garage

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Juli 2026, gelang es unbekannten Tätern den elektrischen Schließmechanismus einer Garage eines Wohnhauses in der Habichtstraße zu überwinden und in die Garage einzudringen. Dort wurde diverses elektrisches Werkzeug entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lohne entgegen.

Bakum- Lkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs Am Mittwoch, 29. Juli 2026, 10:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Lkw eines 27-jährigen Niederländers auf der Vechtaer Straße in Bakum. Dieser konnte den Beamten zwar einen Führerschein aushändigten, jedoch berechtigte dieser nicht zum Führen eines solch "großen Lkws", daher wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen den Niederländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, vor Ort wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Lohne- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde ein Pkw, Opel Corsa, beschädigt, der in der Breslauer Straße geparkt war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen den geparkten Opel gefahren, der unbekannte Fahrzeugführer anschließend vom Unfallort geflüchtet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Lohne entgegen.

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