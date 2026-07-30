PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Diebstahl von Werkzeug

Am Donnerstag, 29. Juli 2026, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in Schwege und entwendeten von einer dortigen Diele mehrere Elektrowerkzeuge. Den Tätern gelang es mit dem Diebesgut unerkannt zu fliehen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Dinklage entgegen.

Goldenstedt- Diebstahl aus Werkshalle

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Juli 2026 drangen unbekannte Täter in eine Werkshalle eines Metallbaubetriebes in der Straße "Am Bauhof" ein und entwendeten Metallplatten und Werkzeugzubehör. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Lohne- Diebstahl aus Garage

In der Nacht zu Mittwoch, 29. Juli 2026, gelang es unbekannten Tätern den elektrischen Schließmechanismus einer Garage eines Wohnhauses in der Habichtstraße zu überwinden und in die Garage einzudringen. Dort wurde diverses elektrisches Werkzeug entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lohne entgegen.

Bakum- Lkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs Am Mittwoch, 29. Juli 2026, 10:30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Lkw eines 27-jährigen Niederländers auf der Vechtaer Straße in Bakum. Dieser konnte den Beamten zwar einen Führerschein aushändigten, jedoch berechtigte dieser nicht zum Führen eines solch "großen Lkws", daher wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen den Niederländer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, vor Ort wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Lohne- Unfallflucht- Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr wurde ein Pkw, Opel Corsa, beschädigt, der in der Breslauer Straße geparkt war. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Rangieren gegen den geparkten Opel gefahren, der unbekannte Fahrzeugführer anschließend vom Unfallort geflüchtet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Lohne entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 15:09

    POL-CLP: Einzelmeldung aus Lohne

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne- Versuchter Diebstahl- zwei Polizeibeamte und eine Anwohnerin verletzt Am Dienstag, 28. Juli 2026, 14:47 Uhr, meldeten Anwohner der Straße "Windmühlenberg" eine verdächtige männliche Person, die sich auf den dortigen Grundstücken umschaue und abgestellte Autos unberechtigt öffnen würde. Offensichtlich war der Mann auf der Suche nach Diebesgut. Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später am Tatort ein und konnten den von ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 11:35

    POL-CLP: Meldungen aus Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - - es liegen aktuell keine Meldungen vor - Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle -PHK Meiners- Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 11:34

    POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta- Sachbeschädigung an Wohnhaus Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 27. Juli 2026, 22:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße "Blomlage". Bislang unbekannte Täter warfen zwei faustgroße Steine gegen die Klinkerfassade eines Wohnhauses und flüchteten unerkannt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren