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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Lohne

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Versuchter Diebstahl- zwei Polizeibeamte und eine Anwohnerin verletzt Am Dienstag, 28. Juli 2026, 14:47 Uhr, meldeten Anwohner der Straße "Windmühlenberg" eine verdächtige männliche Person, die sich auf den dortigen Grundstücken umschaue und abgestellte Autos unberechtigt öffnen würde. Offensichtlich war der Mann auf der Suche nach Diebesgut. Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später am Tatort ein und konnten den von den Zeugen beschriebenen Mann feststellen. Dieser versuchte in diesem Moment mit einem Fahrrad in Richtung Kreymborgstraße zu flüchten. Er konnte jedoch durch die Beamten aufgehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Da die Identität des Verdächtigen vor Ort nicht geklärt werden konnte, sollte eine entsprechende Personalienfeststellung auf der Wache der Polizeistation Lohne erfolgen. Der Mann weigerte sich jedoch in den Streifenwagen einzusteigen und fing an, in Richtung der Beamten zu schlagen. Dabei wurden die zwei eingesetzten Beamten und eine unbeteiligte Person leicht verletzt. Anschließend konnte der Mann zur Wache der Polizei Vechta gebracht werden, hier folgten weitere Maßnahmen, u.a. musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen den 30-jährigen Holdorfer eingeleitet, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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