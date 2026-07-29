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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Sachbeschädigung an Wohnhaus

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 27. Juli 2026, 22:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße "Blomlage". Bislang unbekannte Täter warfen zwei faustgroße Steine gegen die Klinkerfassade eines Wohnhauses und flüchteten unerkannt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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