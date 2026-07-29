POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel- Unfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag, 28. Juli 2026, 18:03 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Porta Westfalica mit seinem Pkw die Oldenburger Straße, Fahrtrichtung Barßel-Ortsmitte. Dabei übersah er den Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 60-jährigen aus dem Saterland, der vor ihm fuhr. Der 57-Jährige fuhr auf dessen Pkw auf, dabei wurde der 60-Jährige leicht ...

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