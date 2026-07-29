Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Vechta- Sachbeschädigung an Wohnhaus
Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es am Montag, 27. Juli 2026, 22:40 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus in der Straße "Blomlage". Bislang unbekannte Täter warfen zwei faustgroße Steine gegen die Klinkerfassade eines Wohnhauses und flüchteten unerkannt. Am Wohnhaus entstand Sachschaden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.
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