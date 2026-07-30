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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland- Pkw-Brand

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, 14:16 Uhr, wurden Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Straße "Muddewiese" alarmiert. Dort war ein Pkw, Audi, der auf einem Grundstück, neben dem Wohnhaus, abgestellt war in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, kamen bereits Flammen aus dem Motorraum, das Feuer drohte auf angrenzende Gebäude überzugreifen, es war bereits umliegendes Buschwerk in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Scharrel rückte mit 4 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften an und konnte den Brand zügig löschen, bzw. ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude verhindern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zur Brandursache können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, Brandermittler haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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