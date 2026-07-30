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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Sachbeschädigung an Wohnungstür- Täter flüchtet alkoholisiert

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, 16:50 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Soestenstraße gemeldet. Ein, bis dato unbekannter Mann hatte offensichtlich die Scheibe eines Wohnhauses mit einem Hammer zerschlagen, war anschließend in einen Pkw gestiegen und vom Tatort geflüchtet. Der Hinweisgeber konnte der Polizei eine Täterbeschreibung und das Kennzeichen des flüchtigen Pkw mitteilen. Die daraufhin eingesetzte Funkstreifenbesatzung konnte den Pkw kurze Zeit später in der "Kleine Straße" in Cloppenburg antreffen und kontrollieren. Im Fahrzeug befand sich eine männliche Person, auf der die Täterbeschreibung zutraf und auch das Tatwerkzeug konnte im Pkw festgestellt werden. Der Mann stand offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss, ein vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 4,11 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, gegen den 26-jährigen Cloppenburger wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle -PHK Meiners-
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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