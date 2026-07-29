POL-BOR: Gronau - Unbekannte beschädigen Fenster an Schule

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Lüderitzstraße; Unfallzeit: 27.07.2026, zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr; Einen Schaden an ihrem Pkw feststellen musste eine Fahrzeughalterin am Montagabend in Ahaus. Ihr VW T-Roc stand am Montag zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lüderitzstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Die ...

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