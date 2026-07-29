POL-BOR: Gronau - Unbekannte beschädigen Fenster an Schule
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Laubstiege;
Tatzeit: zwischen 28.07.2026, 16.00 Uhr und 29.07.2026, 06.30 Uhr;
Mutwillig Fensterscheiben an einer Schule beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Sie machten sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen an dem Gebäude an der Laubstiege zu schaffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Schule machen können. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)
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