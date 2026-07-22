Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mutmaßliche Ladendiebe nach Flucht im Linienbus gestellt

Stralsund (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2026) gegen 13:00 Uhr, informierte ein Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Stralsunder Ossenreyerstraße die Polizei über einen aktuellen Ladendiebstahl.

Nach ersten Erkenntnissen hatten zwei Tatverdächtige mehrere Kleidungsstücke entwendet und seien anschließend mit einem Linienbus geflüchtet. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und hielt währenddessen Kontakt zur Polizei.

Im Bereich Jungfernstieg konnten die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren festgestellt werden. Bei ihnen wurde das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden und sichergestellt.

Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei syrische Staatsangehörige im Alter von 17 und 18 Jahren. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

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