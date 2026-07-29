Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Kollision zwischen zwei Radfahrern - 81-Jähriger schwer verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Helle;

Unfallzeit: 28.07.2026, 17.25 Uhr;

Schwere Verletzungen nach einem Sturz erlitten hat ein 81-jähriger Fahrradfahrer am Dienstagabend in Borken-Marbeck. Der Mann fuhr mit seiner 76-jährigen Begleitung auf der Straße Helle in Richtung Rhader Straße. Als die beiden mit ihren Pedelecs beabsichtigten auf die Straße Zum Waldfriedhof abzubiegen, stieß der Borkener mit seinem Pedelec gegen das Pedelec seiner Begleitung. Durch die Kollision stürzte er und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein umliegendes Krankenhaus. (jh)

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