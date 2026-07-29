POL-BOR: Ahaus - Unbekannter begeht Unfallflucht
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Lüderitzstraße;
Unfallzeit: 27.07.2026, zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr;
Einen Schaden an ihrem Pkw feststellen musste eine Fahrzeughalterin am Montagabend in Ahaus. Ihr VW T-Roc stand am Montag zwischen 13.00 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Lüderitzstraße. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich daraufhin vom Unfallort.
Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell