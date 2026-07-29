POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Im Vogelsang;
Tatzeit: 28.07.2026, zwischen 06.00 Uhr und 18.30 Uhr;
Sich unbefugt Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft haben bislang unbekannte Täter in Gescher. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Kellertür und gelangten so in das Gebäude im Vogelsang. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke. Der genaue Beuteschaden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)
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