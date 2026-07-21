Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teure Ringe vom Flohmarkt gestohlen

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Malchow (ots)

In Malchow ist am Sonnabend bei einem Flohmarkt auf dem Volksfestplatz eine Verkäuferin an ihrem Stand bestohlen worden. Gegen 13.45 Uhr sind nach derzeitiger Kenntnis ein Mann und eine Frau an den Stand gekommen, die Frau habe dann einen Ring bei der Frau gekauft. Danach habe die Verkäuferin mit einer anderen Kundin zu tun gehabt. In diesem Moment stahlen die beiden Tatverdächtigen eine komplette Holzschaukiste (s. Foto), in der sich rund 120 Goldringe befunden haben sollen. Das wiederum wurde durch einen Zeugen beobachtet, der zunächst davon ausging, dass die beiden die Kiste erworben hatten und daher auch einsteckten. Der Wert der gestohlenen Ringe soll bei etwa 30.000 Euro liegen.

Die beiden Verdächtigen werden wie folgt durch Zeugen beschrieben: Der Mann sei 30 bis 40 Jahre alt, etwas kräftiger gebaut, habe sehr kurze blonde Haare, sei etwa 1,75 Meter groß und habe weiße Kleidung und eine weiße Umhängetasche getragen. Die gesuchte Frau sei ein asiatischer Phänotyp mit schwarzen glatten Haaren und dunklem Hautton, sie sei ebenfalls 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, von normaler Statur. Sie habe schwarze Kleidung und eine Sonnenbrille getragen.

Nicht auszuschließen ist, dass das Pärchen auch auf weiteren Flohmärkten der Region unterwegs sein wird und dort ebenso versuchen könnte, in einem günstigen Moment Wertgegenstände zu stehlen.

Wer Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen hat oder zum Verbleib der abgebildeten Ringe - sie könnten nun unter anderem auf Plattformen im Internet zum Verkauf angeboten werden - wendet sich bitte an die Polizei Röbel unter 039931 / 848224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de Wer eindeutige Beobachtungen von Diebstählen auf Flohmärkten macht, ruft bitte sofort die Polizei unter 110.

Die Kriminalpolizei Röbel ermittelt in dieser Sache wegen Diebstahls gegen Unbekannt.

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