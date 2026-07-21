Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei ermittelt nach mehreren Einbrüchen in Lubmin - Zeugen gesucht

Seebad Lubmin (ots)

In der Nacht von Sonntag (19.07.2026) auf Montag (20.07.2026) kam es im Seebad Lubmin zu mehreren Einbruchsversuchen bzw. einem vollendeten Einbruch. Betroffen waren jeweils gewerbliche Objekte im Ortsbereich. Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Sachverhalte:

Versuchter Einbruch in eine Gaststätte im Philosophenweg

Im Zeitraum von Sonntag, 21:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte, die Eingangstür des Lokals gewaltsam zu öffnen, wobei ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand.

Einbruch in eine Strandbar

Zwischen Sonntag, 23:00 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Strandbar. Neben einem Sachschaden von etwa 20 Euro entstand hierbei ein Stehlschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

Versuchter Einbruch in einen Imbiss/Café in der Hafenstraße

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Imbisses in der Hafenstraße einzudringen, wodurch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstand.

Versuchter Einbruch in einen Verkaufswagen an der Promenade

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem möglichen Tatzeitraum zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Verkaufswagen einzudringen, welcher sich auf dem Vorplatz der Seebrücke in Lubmin befand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen vier Fällen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.07.2026 bis 20.07.2026) verdächtige Beobachtungen im Ortsgebiet Lubmin - insbesondere im Bereich der Promenade, des Strands, der Hafenstraße oder des Philosophenwegs - gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252 0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

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