Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person zwischen Bus und PKW in Gädebehn, B104

Gädebehn (LK MSE) (ots)

Am 20.07.2026 ereignete sich gegen 16:55 Uhr auf der B104 in der Ortslage Gädebehn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 62-jährige deutsche Fahrer eines Skoda fuhr aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Malchin. Auf Höhe der Bushaltestelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dort wartenden Linienbus. Der Fahrzeugführer des Pkw wurde bei dem Unfall leichtverletzt und vor Ort durch einen RTW ambulant behandelt. Es befanden sich vier Fahrgäste im Bus, welche nicht verletzt wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von 25.000EUR, der PKW musste geborgen werden und war nicht fahrbereit.

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