Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Randalierer leistet heftigen Widerstand

Neustrelitz (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr hat ein 22-jähriger Deutscher in Neustrelitz im Pablo-Neruda-Ring vor und in einem Mehrfamilienhaus so heftig randaliert, dass die Polizei gerufen wurde.

Die Beamten trafen auf einen sehr aggressiven jungen Mann, der immer wieder in das Haus zurück wollte, um dort mutmaßlich etwas mit einer weiteren Person "zu klären". Die Polizisten mussten ihn mehrfach daran hindern, in das Haus zu stürmen. Einem Platzverweis kam er nicht nach. Er wehrte sich und begann, die Polizisten anzugreifen. Die Beamten mussten Pfefferspray einsetzen, ihn zu Boden bringen und fesseln.

Während die Einsatzkräfte ihn durchsuchten, fanden sie einen Schlagstock bei dem Mann, der dann sichergestellt wurde. Der Mann pustete vor Ort; es ergab sich ein Wert von 1,22 Promille.

Nach Bestätigung seiner Gewahrsamstauglichkeit kam er mit in die Zelle des Reviers Neustrelitz. Später kam er - in beruhigtem Zustand - wieder auf freien Fuß.

Die Kripo ermittelt wegen Widerstands und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz.

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