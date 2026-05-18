Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Imbisswagen nach Explosion vollständig zerstört

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Anwohner der Voßheider Straße in der Gocher Innenstadt sind heute früh um kurz vor 5 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. In Höhe der Hausnummer 185 war ein dort abgestellter Imbisswagen explodiert, er wurde völlig zerstört. Trümmerteile flogen bis zu 30 Meter durch die Luft und landeten in Vorgärten oder auf der Straße. Teilweise wurden abgestellte Fahrzeuge und angrenzende Häuser beschädigt, zum Beispiel Fenster, Jalousien oder Dachverkleidungen. Menschen kamen zum Glück nicht zu schaden.

Was die Explosion ausgelöst hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und stellten den Brandschutz sicher. Ein Feuer war durch die Explosion nicht ausgebrochen. Mehrere Gasflaschen waren in dem Imbisswagen gelagert, sie blieben jedoch unbeschädigt. Austretendes Gas konnte nicht nachgewiesen werden. Die Höhe des durch die Explosion entstandenen Sachschadens ist unklar.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell