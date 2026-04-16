Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Feuerwehr Goch: Hausbewohner spritzt Lampenöl in Kamin
Goch-Nierswalde (ots)
Großes Glück hatte der 48jährige Bewohner eines Hauses an der Triftstraße in Goch-Nierswalde. Er wollte seinen Kaminofen anzünden und um dies zu beschleunigen, hat er Lampenöl auf die Glut gespritzt. Das Öl ist im Ofen vergast und hat sich dann im Kaminrohr schlagartig entzündet, es entstand eine sogenannte Verpuffung. Durch mögliche Risse im Kamin können dabei entstehende Flammen einen Gebäudebrand verursachen. Dies geschah zum Glück nicht. Der Mann kam mit einem Schrecken davon, er blieb ansonsten unverletzt. Auch ist kein Sachschaden entstanden. Die alarmierten Feuerwehr-Kräfte konnten nach einer Kontrolle wieder die Heimfahrt antreten.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch
Pressesprecher
Torsten Matenaers
Telefon: +49 (0)172 / 25 66 517
E-Mail: presse@feuerwehr-goch.de
http://www.feuerwehr-goch.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell