Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Feuerwehr Goch gut auf Einsätze mit Elektrofahrzeugen vorbereitet

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Goch (ots)

Im Bereich der Ausbildung zur technischen Hilfe wird bei der Freiwilligen Feuerwehr Goch verstärkt der Fokus auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb gelegt. Sie stellen im Vergleich zu konventionellen Verbrennern besondere Anforderungen an die Unfallrettung dar, da die verbauten Hochvolt-Batterien zusätzliche Gefahrenquellen darstellen. Bei verunfallten Elektrofahrzeugen ist somit besondere Vorsicht geboten.

Wie zuletzt bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 57 zwischen Goch und Uedem. Ein strombetriebener Porsche war auf einen PKW mit Anhänger aufgefahren. Dabei verletzte sich der Fahrer des Sportwagens leicht, er wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Goch betreut. Die Unfallstelle wurde abgesichert und das Elektrofahrzeug fachgerecht stromlos geschaltet.

Feuerwehrchef Stefan Bömler: "Dank der umfassenden Ausbildung im Umgang mit Elektrofahrzeugen sowie moderner digitaler Informationssysteme konnten wir schnell und sicher agieren. Wir werden bei der Ausbildung unserer Einsatzkräfte weiterhin verstärkt unser Augenmerk auf Elektromobilität richten."

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