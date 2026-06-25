Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Streit eskalierte: Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet; Bankkarte und PIN übergeben: Polizei ermittelt; Unfall im Kreuzungsbereich: Eine Person leicht verletzt und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Streit eskalierte: Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet - Offenbach

(cb) Die Beamten des Polizeireviers in Offenbach wurden am Mittwochabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Erlenbruchstraße (20er-Hausnummern) gerufen. Vor Ort konnten die Gesetzeshüter mehrere Personen, darunter einen 58-Jährigen sowie eine 37 Jahre alte Offenbacherin antreffen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es wohl bereits im Vorfeld mehrfach zu Streitigkeiten zwischen den Beteiligten und deren Familien kam. Bei dem Wiedersehen gegen 19 Uhr eskalierte es jedoch und die Kontrahenten sollen gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Alle Beteiligten erlitten hierdurch Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Auf jeden von ihnen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung zu. Die Ermittler des Fachkommissariats bitten Zeugen, sich unter der Kripo-Hotline (060 8098-1234) zu melden.

2. Bankkarte und PIN übergeben: Polizei ermittelt - Neu-Isenburg

(cb) Ein Mann gab sich am Mittwochnachmittag als Mitarbeiter einer Telefonfirma aus und klingelte an der Wohnungstür einer Seniorin aus Neu-Isenburg. Die Wohnungsinhaberin ließ den zwischen 20 und 24 Jahre alten Mann mit krausen schwarzen Haaren gegen 15.15 Uhr ein. Der mit weißem Hemd und heller Hose bekleidete Unbekannte gab vor, die Kundendaten überprüfen zu müssen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs händigte die 74-jährige Frau dem unbekannten Täter ihre Geldkarte aus und teilte, auf mehrfache Nachfrage die PIN mit. Der Betrüger führte die Geldkarte in ein tragbares Gerät ein, scheinbar um diese auszulesen, und gab sie anschließend an die Rentnerin zurück. Wenige Minuten später verließ er die Wohnung und flüchtete über die Schützenstraße in unbekannte Richtung. Nur kurze Zeit später musste die Neu-Isenburgerin feststellen, dass 2.000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweisgeber suchen bitte über die Hotline der Kripo (069 8098-1234) den Kontakt zu den Ermittlern aus Offenbach.

3. Zeugensuche nach Brand von Gartenhütte - Rödermark

(fg) In Ober-Roden in der Nieder-Röder-Straße (20er-Hausnummern) geriet am Donnerstagmorgen eine Gartenhütte, welche sich im Bereich eines Hotels beziehungsweise eines anliegenden Reiterhofs befindet, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 0.50 Uhr gemeinsam aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Weshalb es zu dem Brand kam ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfall im Kreuzungsbereich: Eine Person leicht verletzt - Langen

(cb) Nach einer Kollision im Kreuzungsbereich Südliche Ringstraße/Wilhelmstraße am Mittwochabend, gegen 19.50 Uhr, erlitt eine Unfallbeteiligte leichte Verletzungen. Die 21-Jährige war als Beifahrerin gemeinsam mit einem 23-Jährigen in einem Honda auf der Südlichen Ringstraße unterwegs. Der 28 Jahre alte Fahrer eines grauen Golfs übersah wohl beim Einbiegen von der Wilhelmstraße in die Südliche Ringstraße den vorfahrtsberechtigten Honda und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 3.300 Euro. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

Offenbach, 25.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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