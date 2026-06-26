Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wasserbombe trifft offenes Fenster von fahrendem Auto

Warburg (ots)

Unbekannte haben in der Warburger Innenstadt eine Wasserbombe auf ein fahrendes Auto geworfen und dabei ein geöffnetes Fenster getroffen. Die Wasserbombe platzte im Innenraum, Fahrerin und Beifahrerin bekamen einen ordentlichen Schrecken, blieben aber unverletzt. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 25. Juni, gegen 21.15 Uhr an der Hauptstraße Warburg. Eine 19-jährige Fahrerin fuhr mit einem blauen Dacia durch den verkehrsberuhigten Bereich in Richtung Marktstraße, als in Höhe Haus Nummer 50 eine Wasserbombe durch das geöffnete Fenster der Fahrerseite in ihren Pkw flog und im Innenraum platzte. Die 19-Jährige und ihre 18-jährige Beifahrerin erschraken, konnten das Fahrzeug aber sicher zum Stillstand bringen.

Woher die Wasserbombe stammt, dazu konnten die beiden Betroffenen keine genauen Angaben machen. Daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Vorfall womöglich beobachtet haben. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /nig

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