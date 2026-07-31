Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg-Sternbusch: Unfall mit verletzter Radfahrerin Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 16:25 Uhr, kam es in Hemmelsbühren zu einem Vekehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Ein 15-jähriger Jugendliche aus Cloppenburg befuhr mit seinem E-Scooter die Straße "Hemmelsbühren" und wollte auf den Geh- und Radweg, in Fahrtrichtung Sternbusch abbiegen. Dabei schnitt er die Kurve, so dass er mit dem Fahrrad einer 51-Jährigen aus Cloppenburg zusammen stiess, diese befand sich fahrend auf dem genannten Geh- und Radweg und stürzte daraufhin. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Lindern- Rolltore beschädigt

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde wurden in der Zeit von Freitag, 17. Juli bis Dienstag, 21. Juli 2026 die Plexiglasscheiben am Gebäude des DRK in Lindern, Kirchstraße, beschädigt. Nach ersten Ermittlungen könnte ggf. ein Ball als Tatmittel in Betracht kommen, sprich die Scheiben könnten damit eingeschossen/eingeworfen worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Lindern entgegen.

Löningen- Unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 19:15 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass im Stadtgebiet von Löningen ein Pkw, Renault, unterwegs ist, der durch eine sehr unsichere Fahrweise auffällt. Die alarmierten Beamten konnten das Fahrzeug daraufhin in der Bahnhofsallee fahrend antreffen und kontrollieren. Fahrer des Renaults war ein 43-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Dieser stand offensichtlich unter Drogeneinfluss, daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an, der Mann musste zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Lastrup- Fahrzeug rollt gegen ein geparktes Fahrzeug- Fahrer flüchtet Am Donnerstag, 30. Juli 2026, 12:45 Uhr, hatte ein 45-jähriger Mann seinen Pkw, Opel Astra, auf dem Tankstellengelände an der B213 (Krapendorfer Straße) abgestellt und verlassen. Da offensichtlich die Handbremse nicht angezogen wurde, bzw. ein Gang eingelegt war, rollte das Fahrzeug unbeaufsichtigt rückwärts -über das Tankstellengelände- und stieß in einen geparkten Lkw, dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Verursacher sah bei der Rückkehr das Unheil, stieg daraufhin in sein Fahrzeug ein und flüchtete. Er konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden, gegen den 45-jährigen Cloppenburger wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

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