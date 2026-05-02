POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl am 02.05.2026

Herold (ots) - Am 01.05.2026 erhielt die Polizei um 13:54 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der L322 in der Gemarkung 56368 Herold. Eine Person sei unter einen umgekippten Traktor geraten. Vor Ort ergab sich, dass das Gespann auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Böschung umkippte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte ...

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