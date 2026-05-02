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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nastätten - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl am 02.05.2026

Nastätten (ots)

Am 02.05.2026 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr wurde am Kindchesgarten in Nastätten das Mountainbike eines 13-jährigen Kindes gestohlen. Das Fahrrad war bei den dortigen Glas- und Altkleidercontainern abgestellt. Sachdienliche Hinweise, die zur Tataufklärung führen können, richten Sie bitte direkt an die Polizeiinspektion St. Goarshausen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
06771 9327-0
Gerald Eberth, PHK

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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