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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hahnstätten (ots)

Am Morgen des 01.05.2026 erhielt die Polizei die Meldung über einen Verkehrsunfall in Hahnstätten. Der Verursacher kam hierbei in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der vor Ort durchgeführten Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der alleinbeteiligte Verkehrsunfallverursacher offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Dem 29-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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