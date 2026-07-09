Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Dachstuhlbrand in Frankfurt-Schwanheim - Umfangreicher Löscheinsatz mit über 150 Einsatzkräften

Frankfurt am Main (ots)

(mb) Am Mittwochabend, den 08. Juli 2026, wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main gegen Abend zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in die Geisenheimer Straße im Stadtteil Schwanheim alarmiert. Bereits vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich ein Feuer, das auf einem Balkon ausgebrochen war, auf die Dachkonstruktion eines Wohngebäudes ausgebreitet. Das Gebäude verfügte über ein Flachdach mit einer Holzkonstruktion und Folienabdichtung, wodurch sich der Brand unbemerkt in den Dachaufbau ausbreiten konnte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Dachfläche auf einer Ausdehnung von rund 60 Metern Länge und 10 Metern Breite. Aufgrund der Brandausbreitung im Dachaufbau gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst aufwendig. Zur Bekämpfung des Feuers wurden zeitweise mehr als 50 Einsatzfahrzeuge sowie rund 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Frankfurt eingesetzt. Mehrere Drehleitern sowie zahlreiche Trupps unter Atemschutz kamen gleichzeitig zum Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern und angrenzende Gebäudeteile zu schützen. Nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnte, schlossen sich umfangreiche Nachlöscharbeiten an. Da sich immer wieder Glutnester innerhalb der Holzkonstruktion und unter der Dachabdichtung zeigten, mussten große Teile des Dachaufbaus geöffnet werden. Zur Unterstützung wurde ein Spezialbagger eingesetzt, mit dessen Hilfe die Dachkonstruktion kontrolliert Stück für Stück abgetragen und vom Gebäude gezogen werden konnte. Erst dadurch war ein vollständiges Ablöschen aller Brandnester möglich. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag des folgenden Tages an. Während des gesamten Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Geisenheimer Straße. Die Einsatzstelle wurde während der gesamten Dauer abgesichert. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Frankfurt dankt allen eingesetzten Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren für die hervorragende Zusammenarbeit bei diesem lang andauernden und personalintensiven Einsatz.

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