PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag, 25. Juli 2026, auf Sonntag, 26. Juli 2026, versucht, in ein Wohnhaus in Delmenhorst einzubrechen.

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 01:00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Düsternortstraße zu schaffen. Die Bewohner stellten anschließend mehrere Hebelmarken an der Tür fest und verständigten die Polizei. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang den unbekannten Personen nicht.

An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Düsternortstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren