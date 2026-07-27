Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruch in Wohnhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag, 25. Juli 2026, auf Sonntag, 26. Juli 2026, versucht, in ein Wohnhaus in Delmenhorst einzubrechen.

In der Zeit von 22:00 Uhr bis 01:00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Düsternortstraße zu schaffen. Die Bewohner stellten anschließend mehrere Hebelmarken an der Tür fest und verständigten die Polizei. Ein Eindringen in das Wohnhaus gelang den unbekannten Personen nicht.

An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Düsternortstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell