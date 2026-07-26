Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Mähdrescher gerät in Dötlingen während Feldarbeiten in Brand

Delmenhorst (ots)

Während Feldarbeiten ist am Samstag, 25.07.2026, gegen 14:00 Uhr, ein Mähdrescher auf einem dortigen Feld in Dötlingen in Brand geraten. Ein 66-jähriger Mann aus Dötlingen führte mit einem Mähdrescher Feldarbeiten in Dötlingen aus, als das Fahrzeug im hinteren Bereich Feuer fing. Das Feuer konnte unmittelbar durch den 66-jährigen Mann, sowie im Anschluss durch die eingesetzten Feuerwehren Dötlingen und Neerstedt mit 36 Einsatzkräften gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Mähdrescher entstand Sachschaden, welcher derzeit noch nicht beziffert werden kann. Ein technischer Defekt am Fahrzeug kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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