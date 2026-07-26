Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trunkenheit im Verkehr in Wildeshausen +++ Führerschein wurde beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 26.07.2026, gegen 00:20 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Wildeshausen einen Fahrzeugführer eines PKW, welcher aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der 28-jährige Mann aus Hatten befuhr die Sandhatter Straße in starken Schlangenlinien und geriet teilweise auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschließend erfolgten Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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