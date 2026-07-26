Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Strohpresse eines Traktors gerät in Hatten in Brand +++ Gespann brennt vollständig aus

Delmenhorst (ots)

Während der Fahrt ist am Samstag, 25.07.2026, gegen 14:00 Uhr, die mitgeführte Strohpresse eines Traktors in Brand geraten. Ein 23-jähriger Mann aus Hatten befuhr mit dem Gespann, bestehend aus Traktor und Strohpresse, die Huntloser Straße in der Gemeinde Hatten, als die Strohpresse in Brand gerät. Dieser Umstand wird von dem Fahrzeugführer bemerkt, welcher das Gespann so abstellen kann, dass Gebäude nicht beschädigt werden. Die freiwilligen Feuerwehren Huntlosen, Sandhatten und Kirchhatten waren mit insgesamt 69 Einsatzkräften vor Ort. Das Gespann brannte vollständig aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

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