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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg/ Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Pkw gerät in Brand

Am Freitag, den 31. Juli 2026, gegen 09:14 Uhr, geriet auf der Beverner Straße in Höhe der Hausnummer 10 ein Pkw in Brand. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Löningen bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum und hielt sein Fahrzeug daraufhin am Fahrbahnrand an. Nach dem Öffnen der Motorhaube stellte er Flammen im Motorraum fest und verständigte umgehend die Feuerwehr. Der Brand konnte durch die alarmierten Einsatzkräfte gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Molbergen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec - Kind leicht verletzt

Am Freitag, den 31. Juli 2026, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen die Tannenstraße in Molbergen. Beim Linksabbiegen auf die Cloppenburger Straße übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 12-jährigen Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 12-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. An dem Pkw und dem Pedelec entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - POK Kühling
Telefon: 04471/1860 - 116

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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