Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Unglück nach Rollerfahrt
Sonneberg (ots)
Am späten Nachmittag des 03.07.2026 kam es zu einem Unfall mit einem Elektro-Roller. Hier befuhr ein Jugendlicher einen Feldweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Fahrer erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde ins Krankenhaus zur Behandlung verbracht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell