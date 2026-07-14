Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf L132 bei Papendorf

Papendorf/ Landkreis Rostock (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L132 bei Papendorf im Landkreis Rostock, bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden.

Laut derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 41-jährige Deutsche mit ihrem Dacia die L132 aus Richtung Pölchow kommend in Fahrtrichtung Rostock. Auf Höhe einer dort befindlichen Lichtzeichenanlage bemerkte sie die vor ihr befindlichen, verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf einen Mazda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf einen davor stehenden Toyota geschoben, der wiederum auf den davorstehenden VW.

Die Fahrzeugführerin (63) des Mazda erlitt schwere Verletzungen. Die Unfallverursacherin als auch der 38-jährige Fahrzeugführer des VW wurden leicht verletzt. Sowohl die Schwerverletzte als auch die Unfallverursacherin wurden für die weitere medizinische Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch den Zusammenstoß wurden der Dacia und der Mazda dermaßen beschädigt, dass sie vom Unfallort abgeschleppt werden mussten.

Der entstandene Sachschaden wird aus polizeilicher Sicht auf etwa 33.000EUR geschätzt.

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