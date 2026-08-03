Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Cloppenburg/Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek-Garthe- Brand einer Rundballenpresse Am Sonntag, 02. August 2026, gg. 17:25 Uhr, geriet auf einer Feldfläche im Burgweg eine Rundballenpresse in Brand. Der Brand griff durch die Trockenheit zügig auf fünf Heuballen über, auch rund 300 qm des Feldes entzündeten sich. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwiligen Feuerwehr Emstek waren zur Brandbekämpfung eingesetzt, sie konnten den Brand zeitnah löschen. Der Gesamtschaden, der durch den Brand entstanden ist, beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Löningen: Brand einer Rundballenpresse

Auch in Löningen, Ortsteil Benstrup, geriet am Sonntag, 02. August 2026, gg. 19:50 Uhr eine Rundballenpresse, während des Strohpressens auf einem Acker in der Dustfelder Straße in Brand. Diese war auf einem rund 1,6ha großen Acker unterwegs und hatte bereits rund 1ha in Brand gesetzt. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der 28-jährige Fahrer der Presse hatte vor Eintreffen der Feuerwehr bereits versucht den Brand eigenständig zu löschen und wurde dabei leicht verletzt.

Cloppenburg- Unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 02. August 2026, 21:47 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der Zeugen durch eine Auffällige Fahrweise aufgefallen war. Zum Teil soll das Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein, nur durch Ausweichmanöver sei ein Unfall verhindert worden. Die einsetzten Beamten konnten kurze Zeit später den verdächtigen Pkw, einen Audi Q3 auf der Molberger Straße antreffen und kontrollieren. Fahrerin des Audis war eine 29-Jährige aus Garrel. Im Atem der Frau konnten die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahrnehmen, daher wurde vor Ort ein Alco-Test durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 2,77 Promille, daher ordneten die Beamten eine Blutprobe ein, der Führerschein der Garrelerin wurde beschlagnahmt. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen die alkoholisierte Frau eingeleitet.

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