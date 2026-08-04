Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Meldungen aus dem Bereich Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Pedelec entwendet

Am Montag, 03. August 2026, gg. 11:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Pedelec, welches an der Quakenbrücker Straße, auf der Parkplatz eines Supermarktes, abgestellt war. In der Satteltasche des entwendeten Fahrrades befand sich zudem das Handy des Geschädigten. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Dinklage entgegen.

Vechta- Erneut Diebstahl bei Wertstoffsammelstelle In der Zeit von Sonntag, 02. August 2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 03. August 2026, 06:30 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch den Zaun auf das Gelände der Wertstoffsammelstelle, am Grenzweg. Vom Gelände wurden mehrere Elektro-Altgerät und mehrere Fahrräder entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Vechta entgegen.

Lohne- Unfall mit leicht verletztem Radfahrer Am Montag, 03. August 2026, 06.45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Radfahrer aus Lohne mit seinem Fahrrad den Rotdornweg und wollte von dort aus auf die Lerchentaler Straße abbiegen. Dabei geriet er leicht in den Gegenverkehr, wo sich zu dieser Zeit ein Lkw eines 58-Jährigen aus Vechta befand. Es kam zur Kollision Radfahrer/Lkw. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste sich in ein örtliches Krankenhaus begeben.

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