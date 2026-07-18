Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 17.07.2026 bis 18.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren unter Drogeneinfluss - Am Freitag, 17.07.2026, gegen 11:28 Uhr, befuhr ein 48-jähriger aus Lohne mit seinem LKW, die Thüler Straße (B72) in Friesoythe. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogentest verlief hier positiv. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 17.07.2026, gegen 12:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Börger mit seinem PKW die Alte Hauptstraße in Friesoythe aus Richtung B401 kommend. Eine entgegenkommende Sattelzugmaschine fuhr mittig auf beiden Fahrspuren, so dass der Fahrzeugführer des PKW ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte dieser gegen eine Leitplanke. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Sattelzugmaschine entfernte sich vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9339-0 entgegen.

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