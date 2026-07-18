Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 17./18.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Zeugenaufruf nach Körperverletzung Am Freitag, 17.07.2026 gegen 21:30 Uhr kam es im Windmühlenweg in Essen zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 36-jährigen aus Essen. Die beiden unbekannten männlichen Täter schlagen und treten das Opfer und flüchten anschließend mit E-Scootern vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich unter 05434/924700 bei der Polizei in Essen zu melden.

Löningen - Einbruch in Büro einer Autowerkstatt In der Nacht von Freitag, 17.07.2026 bis Samstag 18.07.2026 kam es in Löningen, Roevenkamp, zum Ein-bruch in das Büro einer Autowerkstatt. Der oder die unbekannten Täter gelangten nach Einschlagen einer Fensterscheibe in das Gebäude. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 05432/803840 bei der Polizei in Löningen zu melden.

Cloppenburg - Einbruch in eine Imbissbude In der Nacht von Donnerstag, 16.07.2026 bis Freitag 17.07.2026 kam es in Cloppenburg, Soestenstraße zum Einbruch in eine Imbissbude, welche sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes befindet. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Essen - Brand eines Mähdreschers

Am Freitag, den 17.07.2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Essen, Bevern, Quakenbrück, Bad-bergen und Lüsche gegen 16:35 Uhr zum Brand eines Mähdreschers in der Straße Kattenpool alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mähdrescher während der Ernte auf dem Feld in Brand und wurde vollständig zerstört. Weiterhin wurden circa drei Hektar des Feldes durch das Feuer beschädigt. Es entsteht ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von 65000 Euro.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall Am Freitag, 17.07.2026, gegen 10:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Cappelner Damm / Schützenstraße in Cloppenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 57-jährige Emstekerin leicht verletzt wurde. Diese befuhr den Radweg des Cappelner Damm mit ihrem Fahrrad ortsauswärts. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte zeitgleich aus der Schützenstraße kommend nach rechts auf den Cappelner Damm abzubiegen. Ohne dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam, stürzte die Radfahrerin und wurde hierbei verletzt. Aufgrund des derzeit unklaren Unfallhergangs werden Zeugen gebeten sich unter 0447118600 bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 17.07.2026, gegen 15:40 Uhr kam es in Cloppenburg, Osterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Barßel beabsichtigte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Osterstraße einzufahren. Dabei übersieht er den von rechts kommenden 48-jährigen Cloppenburger auf seinem Kleinkraftrad. Dieser bremst stark und stürzt, wobei er leicht verletzt wird. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 200 Euro.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach versuchtem Diebstahl aus Wohnhaus Am Freitag, 17.07.2026 zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr begab sich eine unbekannte weibliche Person durch eine unverschlossene Tür in ein Wohnhaus im Hagenweg in Cloppenburg. Nachdem die Frau dort durch Anwohner überrascht wurde, flüchtete sie vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Beschuldigte trug einen auffällig bunten Rock, konnte aber ansonsten nicht weiter beschrieben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

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