Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 17.07.2026 bis 18.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 17.07.2026 wurde gg 18:30 Uhr der 37 jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel in der Vechtaer Marsch angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann zuvor Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 17.07.2026 wurde gg 16 Uhr in Holdorf auf der Umgehungsstraße ein 32 jähriger Mann aus Essen / NRW angehalten und kontrolliert. Im Vorfeld war das Fahrzeug in Verbindung mit einem Ladendiebstahl aufgefallen. Neben aufgefundenem Diebesgut wurde auch festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Entsprechende Verfahren wurde eingeleitet, das Diebesgut einbehalten, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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