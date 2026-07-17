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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Mähdrescher in Brand geraten

Am Donnerstag, den 16.07.2026, wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Essen, Bevern und Lüsche gegen 16:00 Uhr zum Brand eines Mähdreschers in der Straße Brookdamm alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mähdrescher während der Ernte auf dem Feld in Brand und wurde vollständig zerstört. Weiterhin wurden circa zwei Hektar des Feldes durch das Feuer beschädigt.

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, den 16.07.2026, im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Kessener Weg. Aus der Wohnung wurde ersten Erkenntnissen nach ein Tresor und Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen - Anhänger gerät während der Fahrt in Brand

Zu einem weiteren Brand kam es am Donnerstag, den 16.07.2026, um 11:00 Uhr auf der Bunner Straße in Essen. Vermutlich aufgrund einer blockierten Bremse am Hinterrad platzte der Reifen eines mit Weizen beladenen Anhängers und fing Feuer. Der 60-jährige Fahrzeugführer konnte den Anhänger noch von der Zugmaschine abkuppeln, bevor dieser im hinteren Bereich vollständig brannte. Der Anhänger wurde durch das Feuer stark beschädigt. Ein Schaden an der Ladung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Bunner Straße wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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