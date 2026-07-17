Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Friesoythe - Nachtrag zur körperlichen Auseinandersetzung auf Schulhof
Filmende Person ermittelt
Cloppenburg/Vechta (ots)
Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6316031
Wie bereits berichtet, wurde die Tat gefilmt und im Anschluss in den sozialen Netzwerken verbreitet. Die Polizei konnte mittlerweile die bisher unbekannte filmende Person ermitteln. Es handelt sich um einen 14-jährigen Jungen aus Bösel. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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