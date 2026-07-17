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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Friesoythe - Nachtrag zur körperlichen Auseinandersetzung auf Schulhof
Filmende Person ermittelt

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6316031

Wie bereits berichtet, wurde die Tat gefilmt und im Anschluss in den sozialen Netzwerken verbreitet. Die Polizei konnte mittlerweile die bisher unbekannte filmende Person ermitteln. Es handelt sich um einen 14-jährigen Jungen aus Bösel. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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