Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Geldbörsendiebstahl mit anschließender Verwertungstat Zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am Mittwoch, den 15.07.2026, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten in einem Einzelhandelsgeschäft in der Großen Straße die Geldbörse aus der Handtasche einer 82-jährigen. Im Anschluss hoben die Täter einen mittleren vierstelligen ...

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