Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperliche Auseinandersetzung auf Schulhof / 14-Jähriger schwer verletzt / Täter ermittelt

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 18:30 Uhr zu einer körperlichen Auseisandersetzung zwischen zwei 14-jährigen Jungen aus Altenoythe auf dem Schulhof des Albertus-Magnus-Gymnasiums am Hansaplatz in Friesoythe. Infolge eines Streits schlug der inzwischen ermittelte Jugendliche mit der Faust gezielt in Richtung des Opfers, sodass dieses schwer verletzt zu Boden fiel. Der 14-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Tat wurde per Smartphone-Video durch eine bislang unbekannte Person gefilmt und im Anschluss in den sozialen Netzwerken, insbesondere per Messenger-Dienst, weitergeleitet. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verbreitung einer solchen Videoaufnahme im Sinne des Datenschutzes strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Ermittlungen dauern an.

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