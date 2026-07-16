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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Körperliche Auseinandersetzung auf Schulhof / 14-Jähriger schwer verletzt / Täter ermittelt

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kam es gegen 18:30 Uhr zu einer körperlichen Auseisandersetzung zwischen zwei 14-jährigen Jungen aus Altenoythe auf dem Schulhof des Albertus-Magnus-Gymnasiums am Hansaplatz in Friesoythe. Infolge eines Streits schlug der inzwischen ermittelte Jugendliche mit der Faust gezielt in Richtung des Opfers, sodass dieses schwer verletzt zu Boden fiel. Der 14-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Tat wurde per Smartphone-Video durch eine bislang unbekannte Person gefilmt und im Anschluss in den sozialen Netzwerken, insbesondere per Messenger-Dienst, weitergeleitet. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verbreitung einer solchen Videoaufnahme im Sinne des Datenschutzes strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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