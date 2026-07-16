Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum von Dienstag, den 14.07.2026 (18:00 Uhr), bis Mittwoch, den 15.07.2026 (07:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle an der Sanderstraße und entwendeten eine unter einer Minibaggerschaufel deponierte Rüttelplatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Dinklage - Bushaltestelle beschädigt

Am Mittwoch, den 15.07.2026, schlugen unbekannte Täter gegen 21:45 Uhr die Verglasung einer Bushaltestelle an der Schulstraße mit einem Stein ein. Im Nahbereich konnten diverse jugendliche Tatverdächtige angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden wurde auf ca. 1000,- EUR beziffert.

Steinfeld - Teile eines Feldes geraten in Brand

Am Mittwoch, den 15.07.2026, wurde gegen 17:00 Uhr ein kleiner Flächenbrand auf einem Acker an der Straße Köttermoor gemeldet. Das betroffene Getreidefeld wurde zuvor von einem Mähdrescher abgeerntet. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld löschte den Brand.

Goldenstedt - Kind kreuzt Fahrbahn / Pedelec-Fahrer stürzt

Am Dienstag, den 14.07.2026, befuhr ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer aus Goldenstedt den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Goldenstedt. Unvermittelt kreuzte auf Höhe der Hausnummer 21 ein Kind auf einem Kinderfahrrad von rechts kommend den Radweg. Der 38-Jährige konnte durch eine starke Bremsung einen Zusammenstoß verhindern, stürzte in Folge dessen jedoch und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand Sachschaden. Das Kind entfernte sich in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672222 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Mittwoch, den 15.07.2026 (20:45 Uhr) bis Donnerstag, den 16.07.2026 (00:15 Uhr), beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Mercedes GLE auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz eines spanischen Restaurants an der Oldenburger Straße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Der Schaden wurde auf ca. 2000,- EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

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