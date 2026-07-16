Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person Am Mittwoch, 15. Juli 2026, gegen 16:58 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad in Cloppenburg den Gehweg an der Bahnhofstraße ("Pingel-Anton-Kreisel") in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Im Bereich des Übergangs zur Straße Pingel-Anton übersah er einen auf dem Gehweg ebenfalls in Richtung Sevelter Straße laufenden 63-jährigen Mann aus Hamburg und touchierte diesen an der rechten Schulter. Dadurch stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf den Boden auf. Hierdurch erlitt der Fahrradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der Fußgänger aus Hamburg blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell