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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Trickdiebstahl - Halsketten ausgetauscht

Am Dienstag, den 14.07.2026, wurde eine 64-jährige Frau aus Lohne gegen 18:15 Uhr im Bereich der Dinklager Straße / Ecke Gewerbering aus einem PKW heraus nach dem Weg gefragt. Wie bereits aus anderen Fällen bekannt, drängte die unbekannte Täterin die Lohnerin dazu, als Dank für die Wegbeschreibung eine Halskette anzunehmen. Hierbei entwendete sie die Halskette der 64-Jährigen und flüchtete zusammen mit einem unbekannten Fahrer vom Tatort. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf den verwendeten PKW. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist es in letzter Zeit zu einigen Fällen von Trickdiebstählen nach der beschriebenen Vorgehensweise gekommen. Die perfide Vorgehensweise überfordert die potentiellen Opfer in den meisten Fällen. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta weist insofern auf folgende Verhaltensweisen hin, wenn man aus einem Fahrzeug heraus angesprochen wird:

   -	Ordnen Sie die Situation ein! Eine Wegbeschreibung oder 
allgemeine Information kann natürlich mitgeteilt werden -	Als Dank 
wird Schmuck angeboten? Hier sollte man misstrauisch werden und das 
Angebot ablehnen -	Steigen die Personen aus und werden aufdringlich? 
Bestehen die Personen auf einen Händedruck oder eine Umarmung? 
Entfernen Sie sich aus der Situation und rufen gegebenenfalls um 
Hilfe - Machen Sie auf sich und die Situation aufmerksam! -	Sofern 
möglich: Merken Sie sich Informationen zum verwendeten PKW oder den 
Personen und verständigen Sie die Polizei

Lohne - E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Am Dienstag, den 14.07.2026, wurde ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Lohne im Bereich des Bergweges angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Zudem stand der Lohner unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich einer Beeinflussung durch THC und Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum von Montag, den 13.07.2026 (21:00 Uhr) bis Dienstag, den 14.07.2026 (08:30 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Betriebshalle an der Göttinger Straße. Hieraus wurden umfangreich Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Damme - Feld brennt auf 500 qm²

Am Dienstag, den 14.07.2026, kam es zu einem Brand auf einer Ackerfläche an der Straße Dalinghausen. Gegen 16:45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Damme, Borringhausen und Osterfeine mit insgesamt ca. 70 Einsatzkräften zu dem Flächenbrand alarmiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Bakum - Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Unfall

Am Dienstag, den 14.07.2026, übersah ein 48-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bakum gegen 20:15 Uhr einen die Harmer Straße kreuzenden Sattelzug eines 35-jährigen Mannes aus Kirchberg. Als die Sattelzugmaschine den Abbiegevorgang im Bereich des Autohofes nahezu abgeschlossen hatte, prallte der Bakumer gegen den Sattelauflieger. Die Ursache für diese Unachtsamkeit war schnell gefunden. Der 48-Jährige stand unter starkem Einfluss von Alkohol (3,53 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den Bakumer wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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