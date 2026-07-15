Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Jugendlicher schlägt zu / Zeugenaufruf

Bereits am Freitag, den 10.07.2026, betraten zwei männliche Jugendliche ohne ersichtlichen Grund gegen 22:45 Uhr den Hinterhof eines Hauses an der Blumenstraße. Zunächst verließen sie das Grundstück wieder, ehe sie dieses gegen 23:45 erneut aufsuchten. Der 45-jährige Anwohner beobachtete die Situation und stellte die beiden Jungen daraufhin zur Rede. Zunächst ignorierten die Beiden den 45-Jährigen und entfernten sich in Richtung der Blumenstraße / Ecke Mohnstraße. Hier drehte sich einer der Jugendlichen plötzlich um und schlug unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand nach dem Böseler. Dieser wurde dabei im Bereich des Kopfes getroffen und trug eine Platzwunde davon. Die jungen Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Wer hat zwischen 22:45 Uhr und 23:45 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Blumenstraße gemacht und kann Hinweise auf die beiden Personen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Gartengeräte von Ladefläche entwendet

In der Nacht von Sonntag, den 12.07.2026 auf Montag, den 13.07.2026, entwendeten unbekannte Täter diverse Gartengeräte aus einer Lagerbox von der Ladefläche eines Fahrzeugs. Das Fahrzeug war im Bereich der Straße Im Alten Haferland geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

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