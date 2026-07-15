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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Rücksichtsloser LKW-Fahrer gerät in den Gegenverkehr / Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 14.07.2026, befuhr ein 28-jähriger LKW-Fahrer aus Weißrussland die B213 aus Richtung Lingen in Fahrtrichtung Cloppenburg. Gegen 10:55 Uhr überholte er diverse Fahrzeuge im Bereich zwischen dem Rastplatz Oldendorf und der Abfahrt Linderner Straße. Um einen weiteren LKW überholen zu können, verlieb er auf dem endenden Überholfahrstreifen, überfuhr in der Folge die Sperrfläche und geriet dadurch in den Gegenverkehr. Einige entgegenkommende Fahrzeuge wurden durch dieses Manöver gefährdet. Die betroffenen Fahrzeugführer werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

Der 56-jährige LKW-Fahrer aus den Niederlanden, der zuvor von dem 28-Jährigen überholt wurde, setzte sich in der Folge vor dessen LKW und bewegte ihn zum Anhalten. Desweiteren setzte er die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis.

Die eingesetzten Beamten leiteten gegen den 28-Jährigen ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Cappeln - Diebstahl von Wertstoffhof

Im Zeitraum von Samstag, den 11.07.2026 (15:00 Uhr) bis Dienstag, den 14.07.2026 (10:00 Uhr), schnitten unbekannte Täter ein Loch in den Zaun eines Werstoffhofes an der Straße Am Rickels. Im Anschluss entwendeten sie Bekleidung aus einem Altkleidercontainer. Desweiteren wurde ein Container und eine Holzhütte gewaltsam geöffnet und darin befindliches Werkzeug und weitere Gegenstände entnommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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