Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Böschung gerät in Brand
Am Mittwoch, den 15.07.2026, geriet gegen 16:45 Uhr die Böschung eines Entwässerungsgrabens am Neuenkampsweg in Brand. Das trockene Gras fing auf einer Fläche von ca. 2 m² Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe konnte dieses schnell löschen. Brandursächlich könnte eine achtlos weggeworfene Zigarette gewesen sein.
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