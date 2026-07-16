Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Trickdiebstahl - Halsketten ausgetauscht Am Dienstag, den 14.07.2026, wurde eine 64-jährige Frau aus Lohne gegen 18:15 Uhr im Bereich der Dinklager Straße / Ecke Gewerbering aus einem PKW heraus nach dem Weg gefragt. Wie bereits aus anderen Fällen bekannt, drängte die unbekannte Täterin die Lohnerin dazu, als Dank für die Wegbeschreibung eine Halskette anzunehmen. Hierbei ...

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