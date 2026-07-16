Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Mittwoch, den 15.07.2026, betrat ein unbekannter Täter zwischen 16:55 Uhr und 17:05 Uhr das Grundstück eines Wohnhauses an der St.-Ludger-Straße und gelangte über eine geöffnete Terassentür in das Gebäudeinnere. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet, insbesondere Uhren und Goldschmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Essen (Oldb) - Diverse Sachbeschädigungen im Bereich eines Seniorenheimes

Im Zeitraum von Mittwoch, den 08.07.2026 bis Dienstag, den 14.07.2026, begaben sich unbekannte Täter in den frei zugänglichen Gartenbereich eines Seniorenheims an der Burgstraße. Hier brachen sie den Griff einer Lagerraumtür ab und beschmierte eine verkleidete Fensteröffnung mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldb) unter 05434/9247021 entgegen.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr / 4,33 Promille

Am Mittwoch, den 15.07.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22:45 Uhr einen 29-jährigen PKW-Führer aus Molbergen im Bereich der Matrumer Straße. Bei dem Fahrzeugführer konnte im Rahmen eines Vortests eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden (4,33 Promille). Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell