Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Bäume geraten in Brand
Am Donnerstag, den 16.07.2026, geriet gegen 19:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine Baumreihe auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses im Pappelweg in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Carport kann durch die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Friesoythe - Gefährliche Körperverletzung
Am Donnerstag, den 16.07.2026, gegen 23:00 Uhr kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung auf der Bahnhofstraße. Nach vorangegangenen Streitigkeiten im Straßenverkehr gerieten zwei 19-jährige aus Cloppenburg und aus dem Saterland mit einem 36-jährigen und einem 33-jährigen aus Friesoythe in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 33-jährige Friesoyther erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die genauen Tatumstände sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Saterland - Brand auf Schulhof
Am Donnerstag, den 16.07.2026, kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Brand eines Bodentrampolins auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Grundschule in Sedelsberg. Die Freiwillige Feuerwehr Scharrel löschte den Brand. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell