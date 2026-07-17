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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Geldbörsendiebstahl mit anschließender Verwertungstat

Zu einem Diebstahl einer Geldbörse kam es am Mittwoch, den 15.07.2026, im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten in einem Einzelhandelsgeschäft in der Großen Straße die Geldbörse aus der Handtasche einer 82-jährigen. Im Anschluss hoben die Täter einen mittleren vierstelligen Geldbetrag vom Konto der Geschädigten ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Mit falschen Kennzeichen, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs

Am Donnerstag, den 16.07.2026, um 22:45 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Bersenbrück die Straße Am Rathausplatz in Dinklage. Bei einer Verkehrskontrolle konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht ausgegeben sind und der Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Weiterhin konnte eine Beeinflussung des Fahrzeugführers durch Alkohol und THC festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet

Visbek - Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pedelec

Am Donnerstag, den 16.07.2026, um 15:30 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Visbek zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger aus Wildeshausen befuhr den Radweg in Richtung Astruper Straße, als ein 92-jähriger aus Visbek in Höhe der Einmündung Schulstraße beabsichtigte auf die Hauptstraße aufzufahren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 92-jährige mit seinem Pedelec stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Arm zu

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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