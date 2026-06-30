Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 69

Am Dienstag, den 30.06.2026, befuhr ein 86-jähriger PKW-Führer aus Vechta gegen 08:53 Uhr die B 69 in Fahrtrichtung Diepholz.

Auf Höhe der Anschlussstelle Vechta West / Bokerner Damm geriet er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Dieser war mit zwei Frauen (20 Jahre, Neuenkirchen-Vörden, Fahrerin / 25 Jahre, Lohne, Beifahrerin) besetzt.

Die Fahrzeuge wurden infolge des Zusammenstoßes stark deformiert, alle Beteiligten wurden eingeklemmt und mussten durch die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden aus diesen befreit werden.

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften eingesetzt, neben drei Notärzten auch ein Rettungshubschrauber. Der 86-Jährige erlag am Unfallort seinen Verletzungen.

Die beiden unfallbeteiligten Frauen wurden nach bisherigem Ermittlungsstand lebensgefährlich verletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Im Rahmen der spezialisierten Verkehrsunfallaufnahme musste die B 69 im betroffenen Bereich voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert nach wie vor an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell