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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - PKW-Brand

Am Sonntag, den 28.06.2026, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Papenburg gegen 22:35 Uhr die Neuscharreler Straße in Fahrtrichtung Neuscharrel. Im Verlauf bemerkte der PKW-Führer eine Rauchentwicklung am PKW, in der Folge schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der PKW brannte fast vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe löschte den Brand. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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