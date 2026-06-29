Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Trunkenheitsfahrt Am Sonntag, den 28.06.2026, wurde ein 55-jähriger PKW-Führer aus Litauen gegen 11:35 Uhr im Bereich der Petersfelder Straße angehalten und kontrolliert. Zuvor war der Fahrzeugführer im Bereich einer Kurve für einen kurzen Moment auf die Fahrbahn der Streifenwagenbesatzung geraten. Im Rahmen der ...

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