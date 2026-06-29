Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - PKW-Brand
Am Sonntag, den 28.06.2026, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Papenburg gegen 22:35 Uhr die Neuscharreler Straße in Fahrtrichtung Neuscharrel. Im Verlauf bemerkte der PKW-Führer eine Rauchentwicklung am PKW, in der Folge schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der PKW brannte fast vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe löschte den Brand. Personen wurden hierbei nicht verletzt.
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